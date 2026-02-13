Presidenta de la Corte Suprema niega interferencias en la elección del Fiscal

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Margarita Cabello, negó que miembros del gobierno estén presionando para la elección del Fiscal General, en el marco de la instrucción que impartió el presidente Santos a sus ministros para que no interfieran en dicho proceso.



"No, el presidente envió la terna y siempre ha considerado que cualquiera de los tres candidatos es idóneo para el cargo. No hay presiones de personas o de funcionarios públicos, tampoco lobby, yo no sé si llaman lobby a que los candidatos vayan a presentarse con los magistrados. Nosotros consideramos que eso no es lobby", dijo Cabello.



Además dijo que "la verdad no hemos tenido llamados de algun ministro o de personas del Gobierno para inducirnos o proponernos uno u otro candidato".