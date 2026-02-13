Por "mico", Cámara hunde proyecto de régimen sancionatorio de transporte

El representante a la Cámara del Partido Conservador, Telésforo Pedraza encontró este “mico” que habrían incluido en la conciliación y con el que los colombianos tendrían que renovar sus licencias de conducción, con los costos y el tiempo que este tipo de trámites requieren.

“No podemos cada 2 o 3 años someter a los colombianos a volver a sacar una licencia de conducción con el tiempo y el costo que esto implica”, aseguró el representante Pedraza, quien también afirmó que la renovación de la licencia es un negocio que beneficia a particulares.

Pedraza indicó que el hecho de que el pleno de la Cámara de Representantes haya acogido su propuesta de hundir el proyecto demuestra que la transparencia en el Congreso es fundamental para la confianza de los colombianos. “No es por el hecho de que se trate de un buen proyecto de ley que se le pueden meter micos”, concluyó el parlamentario.