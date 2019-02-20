Tuve la oportunidad de hablar con un campesino que dejó de cultivar coca, para contribuir al desarrollo del país: embajadora de la UE, Patricia Llombart. Foto: Getty Images

Patricia Llombart expone los proyectos de la Unión Europea en el sur del país

En diálogo con La W Radio, desde Putumayo, la embajadora de la UE en Colombia, Patricia Llombart habló de su recorrido por el sur del país conociendo el avance de los proyectos impulsados por financiación de Unión Europea en nuestro país.

Llombart habló de las ayudas desplegadas en la zona de frontera con Ecuador para brindar apoyo a las poblaciones migrantes.

La embajadora habló del proyecto rural paz, para el empoderamiento de los campesinos en el afianzamiento de sus proyectos productivos, y en particular en apoyo a la población femenina y los jóvenes; estos últimos en materia de competencias para el desarrollo de proyectos productivos ligados al turismo y la gastronomía basada en productos locales.

La delegada europea también se refirió a los proyectos adelantados en otras regiones en proyectos productivos que involucran a personas inmersos en el tránsito de la sustitución de cultivos.

También hizo mención de un proyecto a desarrollar en Nariño donde participarán de un proyecto o foro con radios comunitarias y su papel en la construcción de paz y frente a la violencia, recordando que en la zona se han visto afectadas muchas personas que se desempeñan como líderes sociales.

