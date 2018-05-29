6AM W6AM W

Pasa a plenaria proyecto con el que Satena busca comprar aviones

Se busca la compra de 4 aviones para rutas comerciales en regiones apartadas del país.

La aerolínea Satena . Foto: Colprensa

El viceministro de Defensa, José Javier Pérez, celebró el paso a plenaria del proyecto de ley que busca capitalizar la aerolínea Satena para así poder comprar una nueva flota de aviones. 

El proyecto fue aprobado en la Comisión IV de la Cámara de Representantes y busca la aprobación de $98.300 millones para que la aerolínea compre cuatro nuevos aviones. 

El viceministro Pérez explicó que se busca "aumentar la cobertura de rutas sociales de la empresa. Cuatro aeronaves hasta de 19 pasajeros para cubrir rutas como el Chocó, Amazonas, Guainía, Orinoquía y conectar esas zonas con las capitales del país". 

