El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El riesgo de apagón es muy alto, advierte el presidente de Grupo Energía Bogotá, Juan Ricardo Ortega

Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo de Energía de Bogotá, habló en 6AMW sobre la incertidumbre ante posibles apagones debido a anomalías térmicas en el mar.

Según dijo, el fenómeno, que afecta desde Indonesia hasta Perú, podría generar sequías en el oriente colombiano y afectar la generación eléctrica. Además, señaló que actualmente existe una probabilidad cercana al 50% de que el fenómeno alcance una magnitud severa.

“Claramente hay un riesgo. Está ahorita en Perú y las autoridades peruanas están viendo ya incrementos de la temperatura totalmente por fuera de cualquier estadística”, dijo.

Incluso, aseguró que el fenómeno climático que se está formando podría convertirse en uno de los más fuertes registrados desde que comenzó su medición en el siglo XIX.

“El fenómeno que se viene es muy único, o sea, tiene 5.000 millas de mar caliente desde Indonesia hasta las costas del Perú, o sea, es lo más grande que se ha visto en la historia desde que esto se descubrió en 1870”.

Ortega explicó que el principal riesgo para Colombia sería la aparición de sequías intensas, especialmente en el oriente del país, lo que pondría presión sobre los embalses y obligaría a aumentar la generación térmica.

De este modo, destacó algunas decisiones recientes para fortalecer las reservas hídricas, entre ellas la autorización para maximizar el embalsamiento de Hidroituango.

“Yo creo que tenemos todavía margen de acción, lo importante es que la gente ahorre y que podamos empezar a utilizar gas en las termos para mantener el agua reservada lo máximo posible”, detalló.

Aumento en la tarifa de energía

Por otro lado, Ortega advirtió que el aumento en los costos de generación eléctrica terminará impactando las tarifas para hogares y empresas. “No hay nada que hacer, el precio de la electricidad va a subir”, afirmó.

De acuerdo con Ortega, el incremento podría estar entre el 30% y el 40%, dependiendo del consumo de cada usuario y del comportamiento del mercado de gas.

“La gente tiene una opción y es saber que lo que paga es una mezcla del precio que va a subir y va a subir un 30, 40 por ciento y la cantidad que consuma”, señaló.

De hecho, el presidente del Grupo Energía Bogotá aseguró además que el precio del gas natural en Colombia ya se triplicó frente a los niveles históricos. “El gas que estaba a cinco dólares, el millón de BTU, hoy en día pasa a los 15″, enfatizó.

Las térmicas, clave para evitar un racionamiento

Ortega sostuvo que Colombia sí tendría capacidad para enfrentar una contingencia energética si existe coordinación entre el Gobierno y el sector.

Recordó que durante episodios anteriores de El Niño las plantas térmicas llegaron a aportar más de la mitad de la energía del país. “Si se planea y se organiza el país, el país tiene cómo abastecer”.

Sin embargo, insistió en que serán necesarias decisiones complejas para garantizar el suministro de combustibles y evitar un eventual racionamiento.

Transición energética

El directivo también se refirió al debate sobre energías renovables y aseguró que Colombia ya cuenta con una matriz relativamente limpia gracias a la generación hidroeléctrica.

“Colombia ya es un país súper limpio, 77% de la generación es con base en agua”.

Aunque reconoció el avance de países como España, Chile y Brasil en energía solar y eólica, sostuvo que las limitaciones tecnológicas y el costo de las baterías todavía dificultan que Colombia dependa masivamente de estas fuentes. “Nuestro problema es tener energía barata y tener gas barato”.