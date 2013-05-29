Nobel Frederick de Klerk dice que acuerdos de paz en Colombia 'deben ser respetados'
El Nobel de Paz sudafricano, aseguró en La W que está al tanto del proceso de paz entre Gobierno y las Farc, que se desarrollan en La Habana.
El Premio Nobel de Paz, Frederick de Klerk, de visita en Colombia, dijo en www.wradio.com.co que está al tanto del proceso de paz que adelan el Gobierno y la guerrilla de las Farc en La Habana, Cuba.
A propósito de su vista al país, De Klerk explicó que analizará los elementos que intervienen en un postconflicto. Afirmó que "los convenios que se obtengan de los diálogos deben ser respetados".
De igual manera, el también expresidente sudafricano resaltó que la amnistía fue un punto muy importante para lograr la paz en su país, ya que muchas personas "recibieron el beneficio de participar en política".
Acerca del papel que ejerció la sociedad civil en el postconflicto de Sudáfrica, el Premio Nobel de Paz recordó que se le brindó a la población “más espacios de participación y de libertad de expresión”, además de que la Corte Constitucional se consolidó para garantizar los derechos de la colectividad.
Finalmente, Frederick de Klerk comentó que “el elemento del perdón en un proceso de amnistía es lento y exitoso”, en el caso sudafricano los familiares de las víctimas fueron quienes se acercaron y realizaron la indulgencia.
A propósito de su vista al país, De Klerk explicó que analizará los elementos que intervienen en un postconflicto. Afirmó que "los convenios que se obtengan de los diálogos deben ser respetados".
De igual manera, el también expresidente sudafricano resaltó que la amnistía fue un punto muy importante para lograr la paz en su país, ya que muchas personas "recibieron el beneficio de participar en política".
Acerca del papel que ejerció la sociedad civil en el postconflicto de Sudáfrica, el Premio Nobel de Paz recordó que se le brindó a la población “más espacios de participación y de libertad de expresión”, además de que la Corte Constitucional se consolidó para garantizar los derechos de la colectividad.
Finalmente, Frederick de Klerk comentó que “el elemento del perdón en un proceso de amnistía es lento y exitoso”, en el caso sudafricano los familiares de las víctimas fueron quienes se acercaron y realizaron la indulgencia.