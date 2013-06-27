No tengo nada que ver con el asesinato del agente de la DEA, dice conductor en libertad

El conductor Wilson Peralta, uno de los hombres implicados por las autoridades como sospechoso en el asesinato del agente de la DEA, James Terry Watson, desmintió que tenga alguna participación.



Peralta explicó que él es el conductor de uno de los taxis involucrados en el turno de la maña (entre 5:00 a.m. y 5:00 p.m.) y que la noche del jueves 20 de junio se encontraba en su casa junto a su madre y sus hermanos.



El conductor dejado en libertad ante la falta de pruebas para culparlo, sostuvo que voluntariamente y en compañía del propietario del vehículo se presentaron en la sede de la Sijin, para dejar el automotor en manos de las autoridades, pero que fue vinculado a la investigación sin mayor explicación.



“Mi compañero demostró ser muy amable (…) nunca imagine que hiciera eso en las noches con el carro”, afirmó Peralta, quien se mostró dispuesto a colaborar con las autoridades y confiado en demostrar que no tiene responsabilidad en el crimen.



De igual forma, dijo que sólo sospechó del conductor nocturno cuando el viernes 21 de junio no contestó su teléfono para asumir el turno respectivo.



El conductor dejado en libertad expresó que desconoce que hayan intentado vender y cambiar las sillas del taxi, donde habría sangre de Watson.