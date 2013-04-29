"No hay un decreto para suspender la expedición de licencias de construcción": Distrito
Según la secretaria del Hábitat, María Mercedes Maldonado Copello, es legalmente imposible tomar esta medida.
La funcionaria aseguró que la Administración Distrital no está preparando un decreto para suspender la expedición de licencias de urbanismo y construcción.
De hecho, indicó que el Gobierno Distrital está apoyando e incentivando la aprobación de proyectos y licencias y las iniciaciones para vivienda y otros usos.
El anuncio fue hecho durante el Foro ‘Valorización o endeudamiento ¿Cómo financiar las obras de Bogotá?, en el que también se resaltó que las obras civiles y las edificaciones son igualmente importantes para la reactivación económica de la ciudad.
