"No hay un decreto para suspender la expedición de licencias de construcción": Distrito

La funcionaria aseguró que la Administración Distrital no está preparando un decreto para suspender la expedición de licencias de urbanismo y construcción.



De hecho, indicó que el Gobierno Distrital está apoyando e incentivando la aprobación de proyectos y licencias y las iniciaciones para vivienda y otros usos.



El anuncio fue hecho durante el Foro ‘Valorización o endeudamiento ¿Cómo financiar las obras de Bogotá?, en el que también se resaltó que las obras civiles y las edificaciones son igualmente importantes para la reactivación económica de la ciudad.



