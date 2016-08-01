Mindefensa resalta cooperación de EE.UU. para el posconflicto

Luego de una reunión de alto nivel con el gobierno de Estados Unidos, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, resaltó la importancia de ese país para reforzar las Fuerzas Militares colombianas durante el posconflicto.

Según el ministro Villegas, esto será clave para garantizar la presencia de la Fuerza Pública en todos los territorios que se intervendrán luego de los acuerdos de paz con las Farc.

El ministro también habló del compromiso del presidente Barack Obama con otros temas, como el desminado humanitario y la erradicación de cultivos ilícitos, pues se espera que las hectáreas sembradas con coca rebajen entre el 2017 y 2018.

Igualmente se hizo un repaso a la metodología de lo que será el mecanismo de verificación del cese el fuego bilateral y se trató el papel de Colombia en las misiones de paz de la ONU, el entrenamiento de fuerzas en Latinoamérica y la presencia en Centroamérica.