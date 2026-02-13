Mindefensa confirma que ya hay paso de camiones por la vía Panamericana

Ya hay tránsito de camiones por un lado de la vía Panamericana, como parte de la apertura de un corredor humanitario que había sido anunciado por las comunidades indígenas que hacen parte del paro agrario.

Así lo confirmó el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, quien dijo que la Policía de Tránsito le indicó que ya hay paso hacia Popayán de los camiones que habían quedado en medio de los diferentes puntos de bloqueo sobre la carretera.

Sin embargo, el ministro reiteró que es necesaria una limpieza de la vía para garantizar la seguridad de los viajeros, especialmente en horas de la noche.

“Me sigue asistiendo una gran preocupación por el estado de esa vía, necesita limpieza para garantizar seguridad de quienes la transiten, o estamos corriendo riesgos, sobre todo esta noche. Esperemos que con la limpieza de la carretera se normalice la utilización de la misma”, dijo Villegas.

El ministro Luis Carlos Villegas también advirtió que la Fuerza Pública no permitirá un nuevo cierre de la vía Panamericana, luego de que se habilitara un carril de la carretera en el sentido norte-sur.