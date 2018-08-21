Listos los más de 36 millones de tarjetones para la Consulta Anticorrupción

En total, 36'421.026 tarjetones serán distribuidos en los 11.233 puestos de votación. Foto: Colprensa( Thot )

La Comisión de Garantías Electorales dio un parte positivo sobre la preparación de la Consulta Anticorrupció, que se llevará a cabo el domigo 26 de agosto.

(Le puede interesar: Presidente Duque comunicó su respaldo para las votaciones de la consulta anticorrupción)

En total, 36'421.026 tarjetones serán distribuidos en los 11.233 puestos de votación en el país y el exterior para esta consulta, cuya meta es alcanzar el exigente umbral de más de 12 millones de votos.

El Registrador Nacional, Juan Carlos Galindo aseguró que en los departamentos de Vichada, Guainía y Putumayo ha sido necesario el traslado de algunos puestos de votación por cuenta de las lluvias.

Por su parte el Gobierno, en cabeza de la ministra del interior Nancy Patricia Gutiérrez hizo un llamado a los colombianos a ir a las urnas el próximo 26 de agosto.

"Hemos invitado a los ciudadanos a que salgan a votar. El Gobierno está comprometido con la lucha contra la corrupción y creemos que la Consulta y el trámite de los proyectos de ley son mecanismos que sirven para luchar contra este flagelo", señaló la Ministra.