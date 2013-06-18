6AM W6AM W

Actualidad

Las minorías étnicas no se verán afectadas por curul para colombianos en el exterior

"Es una curul para minorías políticas que no se estaba usando () ningún partido minoritario tenía acceso a esa curul, era una silla vacía", señaló Jaime Buenahora.

Foto: El Tiempo

Foto: El Tiempo(Thot)

El representante Jaime Buenahora explicó en www.wradio.com.co que se trata de una curul de minorías políticas que no estaba en uso la que pasa a aumentar la de los colombianos en el exterior.

“Es una curul para minorías políticas que no se estaba usando (…) ningún partido minoritario tenía acceso a esa curul, era una silla vacía”, señaló Buenahora.

Indicó que durante los siete debates “los sectores minoritarios apoyaron el proyecto” y lo que “hay es una molestia por el tema del umbral del 10%”.

“El proyecto no afecta las miniarías étnicas”, puntualizó.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad