Las minorías étnicas no se verán afectadas por curul para colombianos en el exterior
"Es una curul para minorías políticas que no se estaba usando () ningún partido minoritario tenía acceso a esa curul, era una silla vacía", señaló Jaime Buenahora.
El representante Jaime Buenahora explicó en www.wradio.com.co que se trata de una curul de minorías políticas que no estaba en uso la que pasa a aumentar la de los colombianos en el exterior.
Indicó que durante los siete debates “los sectores minoritarios apoyaron el proyecto” y lo que “hay es una molestia por el tema del umbral del 10%”.
“El proyecto no afecta las miniarías étnicas”, puntualizó.
