13 feb 2026 Actualizado 09:28

Las Farc habrían violado cese al fuego unilateral en el Meta

Las autoridades investigan las circunstancias de un combate que se registró este fin de semana entre el Ejército y las Farc, en zona rural del Meta.

Ejército Nacional. Foto: Colprensa(Thot)

Ejército Nacional. Foto: Colprensa

Caracol Radio

El enfrentamiento se produjo en zona rural del municipio de Vistahermosa, con miembros del Frente 27 de la guerrilla. 

En el hecho murió el soldado profesional Wilmar Arley Muñoz, quien fue herido por un impacto de fusil. 

Este es el segundo enfrentamiento con la guerrilla en los últimos días, pues dos militares resultaron heridos en un combate con subversivos de la Columna Teófilo Forero en Puerto Rico, Caquetá. 

Las autoridades investigan si esto se trata de una nueva violación al cese al fuego unilateral de la guerrilla, proclamado en medio del proceso de paz. 

