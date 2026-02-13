Las Farc habrían violado cese al fuego unilateral en el Meta

El enfrentamiento se produjo en zona rural del municipio de Vistahermosa, con miembros del Frente 27 de la guerrilla.

En el hecho murió el soldado profesional Wilmar Arley Muñoz, quien fue herido por un impacto de fusil.

Este es el segundo enfrentamiento con la guerrilla en los últimos días, pues dos militares resultaron heridos en un combate con subversivos de la Columna Teófilo Forero en Puerto Rico, Caquetá.

Las autoridades investigan si esto se trata de una nueva violación al cese al fuego unilateral de la guerrilla, proclamado en medio del proceso de paz.