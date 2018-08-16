La ley que pretende buscar criminales a través de perfiles genéticos

Se trata de un sistema nacional de perfiles genéticos para la investigación de los delitos, en especial de aquellos que atentan contra personas protegidas por el derecho internacional humanitario.

"Consolidar un sistema nacional de perfiles genéticos en Colombia al amparo de una iniciativa legislativa que nos proponemos compartir con el nuevo Gobierno”, dijo Martínez.



Para esto se deberán tener las huellas de los colombianos con el propósito de identificar más rápido a los responsables de cualquier escena criminal.



“Es la Lucha contra la impunidad. El registro de perfiles genéticos administrados por la Registraduría es la propuesta más ambiciosa para que no solo tenga la huella dactilar de cada ciudadano si no que tenga el perfil genético...una vez identificado el portador del perfil genético, la Fiscalía debería informar al titular o a su abogado defensor sobre las investigaciones o procesos en que su ADN esté involucrado”.