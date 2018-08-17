La Iglesia le dio su bendición a la Consulta del 26 de agosto. Foto: Colprensa( Thot )

La Conferencia Episcopal de Colombia emitió un comunicado, en el marco de la Consulta Anticorrupción que se celebrará el próximo 26 de agosto, en el que llaman con urgencia a luchar contra la corrupción, en todas sus formas.

Concretamente, sobre la Consulta, la Iglesia advierte que "si bien la consulta representa una oportunidad para fortalecer la participación ciudadana, debemos tener presente que no es suficiente para acabar la corrupción".

Le puede interesar: Muchos corruptos pretenden que la consulta anticorrupción no pase: Claudia López

La Iglesia pone punto final al comunicado "encomendando a Dios el próximo ejercicio democrático y los procesos que resulten de él para el bien de todos los colombianos".

"Hay que acabar con la corrupción para poder caminar con decisión hacia los grandes propósitos nacionales", dice el comunicado.