Iris Marín: Restricciones de ‘Mordisco’ no son contra la Defensoría, sino contra las comunidades

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La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió en entrevista con 6AMW sobre las graves restricciones impuestas por las disidencias de Iván Mordisco que están limitando el acceso humanitario en varias regiones del país, afectando directamente a las comunidades más vulnerables.

La funcionaria señaló que las disidencias han restringido el ingreso de la Defensoría del Pueblo, así como de organismos internacionales como la ONU y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP-OEA), a territorios bajo su influencia.

Marín explicó que, aunque el Gobierno ha manifestado disposición para brindar acompañamiento y protección, la Defensoría mantiene su independencia frente a la Fuerza Pública, y que no acepta esquemas de seguridad que comprometan su labor neutral en los territorios más complejos y olvidados de Colombia.

Ante esta situación, la Defensoría decidió suspender temporalmente las misiones en zonas donde hay alto conflicto armado y operan las disidencias de Mordisco, como medida preventiva para proteger a sus funcionarios y a la población civil.

“La restricción no es contra la Defensoría, sino contra las comunidades, que quedan sin acceso a ayudas humanitarias, liberación de secuestrados o atención a heridos”, enfatizó la defensora.

Además, rechazó las acusaciones de los grupos armados que señalan a las misiones humanitarias de colaborar con la Fuerza Pública, diciendo que eran acusaciones falsas y como una violación al derecho internacional humanitario.

Chocó, en crisis por paro armado del ELN

En paralelo, la Defensoría alertó sobre la situación en el departamento del Chocó, donde el ELN decretó un paro armado indefinido que mantiene confinadas a cerca de 6.000 personas, en su mayoría comunidades afrodescendientes e indígenas.

Las restricciones han generado graves afectaciones, entre ellas:

• Limitaciones en el acceso a alimentos

• Suspensión de clases

• Parálisis de actividades económicas

• Aumento del riesgo para la población civil

Colombia, entre los países más afectados por el terrorismo

La defensora también se refirió al más reciente índice global de terrorismo, que ubica a Colombia nuevamente entre los diez países más afectados, con un aumento significativo en ataques y víctimas.

Según explicó, este deterioro responde a la expansión de grupos como el ELN, las disidencias de las FARC y otras estructuras armadas, especialmente desde 2018, en medio de vacíos en la implementación del acuerdo de paz.

Críticas a la “paz total”

Frente a la política de “paz total” del Gobierno, Marín reconoció que ha tenido efectos no previstos, como el fortalecimiento de grupos armados debido a ceses de hostilidades mal estructurados y la falta de una estrategia clara.

“Muchos de los enfrentamientos actuales son entre grupos armados, lo que ha intensificado la disputa territorial y el impacto sobre la población civil”, explicó.

Finalmente, la Defensoría reiteró el llamado a los actores armados a respetar el derecho internacional humanitario y permitir el acceso de misiones humanitarias.