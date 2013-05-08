La #GiraW10Años llegó a Bucaramanga

La W sigue recorriendo las principales ciudades del país. Este jueves 9 y viernes 10 de mayo, la cabina rodante estará en la capital de Santander ‘Redescwbriendo Colombia’.



El sitio escogido es el "La Quinta" Centro Comercial, ubicado en la Carrera 36 con con Calle 51. Durante la mañana, Yamit Palacio y Lucía Benavente estarán atendiendo las principales problemáticas de los habitantes de la “ciudad bonita”, entregando calcomanías, manillas y boletas para la Noche W. En la tarde, se hará entrega de premios especiales para nuestros fieles oyentes de los 90.7 fm y 1.270 am.



A su vez, la Noche W será es el espacio perfecto para celebrar con los bumangueses los 10 años de la “voz del mundo”. Pasabordo, el dúo pop, pondrá a cantar a los bumangueses.



Esté muy pendiente de nuestra señal porque en 2013, la Gira de los 10 años de La W Radio, estará ‘Redescwbriendo Colombia’.