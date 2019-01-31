La explicación de la ministra de Justicia de porqué no llegó la carta sobre caso Santrich

Aunque se pensaba que la justicia de Estados Unidos no había querido enviar las pruebas sobre la solicitud de extradición de Jesús Santrich, lo que en realidad sucedió es que a ese país nunca llegó la solicitud por parte del Gobierno Colombiano, así lo confirmó la Ministra de Justicia, Gloria Borrero quien reconoció que la carta se enredó en Panamá.

La ministra de Justicia explicó en La W por qué la carta enviada por la JEP a Estados Unidos donde se solicitaban las pruebas de Santrich se quedó en Panamá y no llegó a su destino final y aseguró que hoy le explicarían cuáles fueron los motivos por lo que no salió la carta de Panamá y explicó que la entidad está estudiando todas las formas para darle una solución a este problema.

También afirmó que “la Sección de la JEP en octubre sacó las pruebas, después, el 3 de diciembre se decide que el tramite no lo debe manejar la Cancillería, razón por la cual, el 10 de diciembre, el Ministerio envía la carta como la ley manda”.

Indicó que la única empresa certificada para el envió de esta clase de comunicaciones es 4-72, la red postal Nacional, dado que los documentos enviados no se pueden copiar a ninguna otra autoridades porque está dentro de un proceso judicial. En ese orden de ideas, y ante el impase, indicó que solo espera a que la JEP pueda volver a abrir el plazo para la entrega de las pruebas para subsanar la situación.

Finalmente, la ministra habló sobre la crisis de corrupción que viven actualmente las cárceles en el país “estamos revisando el régimen carcelario y penitenciario para que esto no se siga presentando”.

