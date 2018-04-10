La Agencia Nacional de Infraestructura anunció cierre financiero de otro proyecto 4G

La Agencia Nacional de Infraestructura, la Ani, confirmó que la Concesión APP Gica S.A. tiene los recursos necesarios que ascienden a los 300 mil millones de pesos, con los que se logró hacer el cierre financiero del proyecto de Asociación – Público Privada que se ubica entre Girardot, Ibagué y Cajamarca, según el presidente de la Ani, Dimitri Zaninovich, el proyecto se convierte en el número 14 que ya cuenta con contrato de crédito.

Dentro de su informe, la Agencia Nacional de Infraestructura, expresó que el nuevo cierre financiero fue respaldado por compromisos bancarios con los bancos Davivienda y Grupo Aval, lo que para el Gobierno es una muestra de las buenas relaciones que tienen los inversionistas con el sector bancario del país y su programa de infraestructura.