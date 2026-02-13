Investigan adjudicación de contrato contra erosión del golfo de Morrosquillo

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Coveñas, Sucre, César Augusto Serrano Romero, y a dos de sus secretarios, por posibles irregularidades en la adjudicación de un contrato superior a los 14 mil millones de pesos para las obras de protección costera en el golfo de Morrosquillo, entre Tolú y Coveñas.

El pliego de cargos señala que el exmandatario celebró el contrato pese a que no habría obtenido previamente la licencia ambiental. Adicionalmente, habría ordenado el pago de un anticipo del 50% del valor, pese a que no se podía ejecutar por la falta de la licencia.