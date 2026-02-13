Hable con elPrograma

Investigan adjudicación de contrato contra erosión del golfo de Morrosquillo

La Procuraduría formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Coveñas, Augusto Serrano.

Procuraduría General de la Nación. Foto: Colprensa

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Coveñas, Sucre, César Augusto Serrano Romero, y a dos de sus secretarios, por posibles irregularidades en la adjudicación de un contrato superior a los 14 mil millones de pesos para las obras de protección costera en el golfo de Morrosquillo, entre Tolú y Coveñas.

El pliego de cargos señala que el exmandatario celebró el contrato pese a que no habría obtenido previamente la licencia ambiental. Adicionalmente, habría ordenado el pago de un anticipo del 50% del valor, pese a que no se podía ejecutar por la falta de la licencia.

