Incoder suspende titulación de baldíos por presuntas irregularidades en la adjudicación
La directora del Incoder, Miriam Villegas, explicó en La W que la decisión se toma hasta no tener claro quiénes están recibiendo los predios.
La directora del Incoder, Miriam Villegas, explicó en www.wradio.com.co que esta decisión se toma hasta no tener claro quiénes están recibiendo dichos predios. Reconoció que en los Llanos hay problemas ya que no se conoce con certeza el inventario de las tierras.
“Nosotros (Incoder) somos lo que hemos empezado a encontrar irregularidades (…) hemos suspendido por ahora la titulación hasta que no sepamos para quién y para qué es la tierra”, señaló Villegas.
La funcionaria indicó que existe una “gran inseguridad jurídica sobre la tierra”, lo cual se buscará solucionar a través de un proyecto de ley que se espera sea entregado al Congreso antes del 20 de julio.
Además, informó que se creó un equipo de trabajo para identificar los casos más representativos sobre acumulación de tierras en los llanos Orientales.
“No sabemos cuánto se ha acumulado en esta zona (…) porque a nosotros nos alimenta la Superintendencia de Notariado y Registro”, afirmó.
“Nosotros (Incoder) somos lo que hemos empezado a encontrar irregularidades (…) hemos suspendido por ahora la titulación hasta que no sepamos para quién y para qué es la tierra”, señaló Villegas.
La funcionaria indicó que existe una “gran inseguridad jurídica sobre la tierra”, lo cual se buscará solucionar a través de un proyecto de ley que se espera sea entregado al Congreso antes del 20 de julio.
Además, informó que se creó un equipo de trabajo para identificar los casos más representativos sobre acumulación de tierras en los llanos Orientales.
“No sabemos cuánto se ha acumulado en esta zona (…) porque a nosotros nos alimenta la Superintendencia de Notariado y Registro”, afirmó.