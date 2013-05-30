ICBF suspendió solicitudes de extranjeros para adoptar niños menores de 6 años

La recepción de nuevas solicitudes de familias extranjeras que desean adoptar niñas y niños colombianos entre 0 y 6 años, sin condiciones especiales, fue suspendida temporalmente por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.



Por la necesidad de gestionar las aplicaciones de 377 familias colombianas y 3.506 extranjeras que están registradas en la lista de espera de quienes quieren adoptar niños sanos, menores de siete años y sin hermanos, es decir niños que no tienen características de difícil adopción, fue adoptada esta medida, anunciada este jueves (30 de mayo) en el Primer Encuentro de Autoridades Centrales en Materia de Adopción Internacional.



La directora General (encargada) del ICBF Adriana González Maxcyclak, señaló que "esta decisión parte de la obligación de salvaguardar el interés superior de los niños. Estamos garantizando y priorizando las adopciones por parte de las familias nacionales y, en el marco de la subsidiaridad, llevar a feliz término los procesos que ya están adelantando las familias extranjeras que quieren ofrecer todo el amor y el calor de sus hogares a niños colombianos que anhelan tenerlo".



"Esto va a permitirle al ICBF trabajar mejor con los padres biológicos y respetar el principio de la subsidiaridad internacional, teniendo en cuenta que en Colombia hay un gran número de familias candidatas para adoptar niños entre 0 a 6 años", indicó la representante de la Conferencia de La Haya, Laura Martínez-Mora.



La decisión del Bienestar Familiar quedó registrada en la declaración final del Encuentro, un documento de cinco puntos.







