Hotel Santa Clara fue avaluado en casi 50 millones de dólares

Así lo aclaró el superintendente de sociedades, Francisco Reyes, quien explicó esta valoración puede ser objetada a través de los mecanismos pertinentes, para quienes consideren que no corresponde a su precio real.



Según el documento, realizado por la firma Jones Lang LaSalle, el valor neto del inmueble es de $141.646 millones de pesos o 48 millones de dólares, más 2 millones de dólares que corresponden al valor del capital acciones en Hotel Bóvedas Santa Clara.



Hay que anotar, que la propiedad fue sometida a esta valoración para establecer cuánto vale el 37% de las acciones que pertenecen a Víctor Maldonado, quien es uno de los dueños del Fondo Premium que está en liquidación.



El objetivo de este proceso es poder recuperar recursos para pagarle a la victimas del descalabro de Interbolsa.



Así mismo, el documento que realizó la firma Jones Lang LaSalle Americas establece que el valor de las acciones de Maldonado cuestan cerca de 11 millones de dólares, es decir unos 53 mil millones de pesos.