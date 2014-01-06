Hipótesis de supuesto asesinato de Diomedes Díaz es producto de la tristeza, según su hijo

Según el hijo de Diomedes Díaz, la investigación anunciada por la Fiscalía General de la Nación frente a la muerte del cantante vallenato servirá para que las circunstancias de su deceso le queden más claras a la familia y a la fanaticada.



Miguel Ángel Díaz aseguró que los rumores que señalan que Diomedes no murió por causas naturales, sino por un homicidio, se respaldan en la envidia que generaba la popularidad del cantante y la expectativa por su nuevo trabajo musical.



Sin embargo, consideró que esos rumores son producto de la tristeza de los fanáticos que no han asimilado la partida del ‘cacique de la junta.



Igualmente, confirmó que el Instituto de Medicina Legal entregará el informe sobre la muerte de Diomedes Díaz el próximo 20 de enero.



El pasado 22 de diciembre, los seguidores del vallenato se sorprendieron con la muerte del cantante, quien, habría sufrido un paro cardiorrespiratorio cuando se encontraba descansando en su casa.

