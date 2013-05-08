6AM W6AM W

Gobierno y paperos lograron acuerdo para suspender movilizaciones

El compromiso de los paperos, que asegura la normalidad en las vías, fue adquirido tras una intensa jornada de diálogo y trabajo que se extendió por más de diez horas.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y los productores de papa llegaron a unos compromisos que permitieron suspender las movilizaciones de los cultivadores.

Se acordó la constitución de varias mesas de trabajo relacionadas con comercio, financiamiento, insumos y semillas. En las mismas se discutirán y buscarán acuerdos y consensos relacionados con los mecanismos de apoyo orientados a superar la difícil situación por la que atraviesan los productores.

E n la reunión con los líderes de los paperos participaron el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo Salazar; el viceministro de la cartera, Andrés Felipe Garcia Azuero; los presidentes de Finagro y el Banco Agrario, Luis Eduardo Gómez y Francisco Estupiñán; el general Rodolfo Palomino, comandante de Seguridad y Convivencia Ciudadana; los parlamentarios Hernando Pedraza y Jorge Londoño de las regiones productoras y voceros de los cultivadores.
 

