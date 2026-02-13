Gobierno podría presentar un nuevo acto legislativo para reformar a la Judicatura

La Corte Constitucionalemitiría un comunicado sobre el fallo que dejó viva a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, eliminando al Consejo de Gobierno Judicial y a la nueva Gerencia de la Rama.

Lo que conoció La W es que la Corte no le ha quitado alternativas al Gobierno para que vuelva a presentar un Acto Legislativo, si se quiere, similar al equilibrio de poderes, para reformar aquellas instituciones judiciales que, a su juicio, no funcionan bien, como la Judicatura.

La Corte no deja como única alternativa una constituyente, ni ha conceptuado que el Congreso no puede reformar a la Rama Judicial. Lo que fuentes nos indican es que la Corte determinó que la aprobación del Consejo de Gobierno Judicial afectó principios axiológicos de la Constitución como la autonomía judicial.

"Si ese consejo de gobierno no hubiese afectado la autonomía, la corte hubiese votado distinto", indican fuentes.

Lo ideal, según las fuentes en el tribunal, es que en el nuevo Consejo de Gobierno que se plantee no exista participación de los presidentes de altas cortes, que haya personas de dedicación exclusiva y escape de la influencia de ministros.