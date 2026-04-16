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Al migrar sentimos la obligación de sostener sueños, pero estamos sobreviviendo: migrante colombiana

Cindy Tatiana Lozano Bohórquez, jefa de ventas en Grupo Planeta, conversó con 6AM W acerca de su libro, ‘El silencio migratorio, lo que callamos cuando llamamos a casa’, el cual cuenta la crudeza que se vive al momento de migrar y los retos que se viven en otros países.

Contó que decidió migrar a España luego un millonario embargo por 600 millones de pesos tras poner un negocio junto a su mamá, un momento de su vida en el que ahonda en el libro.

“La llegada (a España) fue uno de los retos más grandes de mi vida en pandemia”, sostuvo. Además, reconoció que no migró de manera legal y duró sin papeles un año entero.

Primer trabajo en España

Ya instalada en Barcelona, contó que logró conseguir su primer empleo cuidando a una “abuelita” de 98 años.

Tras un año, logró conseguir papeles y surgió la oportunidad de llegar al Grupo Planeta, pero relató en su libro las dificultades que pasó, incluso, mencionó que estuvo inválida dos semanas porque le hicieron mal una punción lumbar. “No fui capaz de decirle a mi familia”.

¿Hay historias que no puso en el libro?

Comentó que hay momentos que no escribió en el libro porque “no era capaz”, pues son momentos de su vida que no quiere recordar.

“Cuando migramos nos sentimos en la obligación de sostener un sueño, cuando en realidad estamos sobreviviendo física y mentalmente”, dijo.

Incluso, contó la anécdota de cuando compró una hamburguesa y el casero la increpó por gastar el dinero de la renta en comida.

“Me vi obligada a tener convivencia con personas que me decían que si no tenía más para pagar el alquiler, debía encargarme de la limpieza”, sostuvo.

Escuche la entrevista completa aquí: