Gobierno no apoya proyecto que limita la parodia

A través de su cuenta de Twitter, el ministro del Interior, Fernando Carrillo, aseguró que el Gobierno Nacional no acompañará el proyecto que pretende limitar la parodia en Colombia.



“El Gobierno no acompaña ningún proyecto de ley que pretenda limitar la parodia. Propiciará la exclusión de cualquier artículo en ese sentido”, escribió el ministro.



Y agregó: “La parodia es un género inherente a la libertad de expresión. Limitarla es atentar contra una garantía esencial de la democracia”.



Este pronunciamiento se da a propósito del proyecto 001 de 2012 "Limitaciones al Derecho de Autor", que ha sido cuestionado por supuestamente estar cayendo en la censura con programas como "La Luciérnaga".



Sin embargo los autores del proyecto, los representantes Augusto Posada, Juan Manuel Campo y Diego Naranjo, aseguraron que el proyecto ha tenido una mala interpretación, pues lo que se pretende es "incentivar el derecho de usar obras artísticas sin que se tenga que acudir a la autorización de los autores o personajes parodiados".