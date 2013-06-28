Gobierno Nacional encargó a Juan Martín Hoyos como gobernador de Caldas

A través de un Decreto se encargó a Juan Martín Hoyos Villegas como Gobernador del departamento del Caldas, quien fue elegido de la terna enviada por el Partido Conservador.



La decisión del presidente Santos se toma tras fallo del Consejo de Estado el cual declaró la nulidad de la elección del señor Guido Echeverry Piedrahita como gobernador del departamento.



En este mismo Decreto, el Gobierno convocó a elecciones atípicas para elegir al Gobernador del departamento de Caldas, las cuales se realizarán el día 25 de agosto de 2013.