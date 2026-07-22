¿El caso de Maduro podría estar influenciado por la administración de Trumep? Abogado responde

Michael Rips, abogado y escritor, habló en 6AMW sobre su artículo en el New York Times titulado, ‘El caso de Maduro podría estar a punto de dar un giro’, detallando que hay muchos posibles resultados de la situación legal del expresidente de Venezuela.

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“Uno de los resultados es que Maduro se envíe a una corte internacional en La Haya, es el lugar apropiado para que enfrente un juicio y no una corte en Nueva York”, dijo.

Sobre la legalidad de esta extradición de Nicolás Maduro, afirmó que la Corte de Nueva York es la encargada de decir si lo que está pasando con este arbitraje internacional es incorrecto o no.

“Eso pasa todo el tiempo en los Estados Unidos, los jueces en las cortes pasan un caso a un arbitraje, es algo relativamente frecuente", detalló.

¿El caso de Nicolás Maduro podría estar influenciado?

“El juez que tiene el caso en este momento tiene cerca de los 90 años o 90 años. Es esencialmente un juez liberal de izquierda. Es una persona muy independiente, así que es improbable que sea influenciado por la posición de la administración de Donald Trump”, aseguró.

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Además, reveló que la Corte Federal de Apelación, a la que iría este caso, también es una corte moderada. “Tampoco tendría porqué ser influenciada por Donald Trump o dejarse influenciar”, dijo.