Gobierno insiste en que recuperará el 70% de los dineros de InterBolsa

Tras el informe que entregó a la

Fiscalía el exvicepresidente financiero de la firma, Jorge Arabia

, quien además ha sido considerado uno de los testigos claves en la investigación de InterBolsa, la W pudo establecer que no existe contradicción con las cifras que ha entregado la Superintendencia de Sociedades que hablan de una recuperación de los recursos de la compañía cercana al 95 por ciento.

Los números oficiales conocidos por

señalan inicialmente que el total de la plata que manejaba tanto

la holding

, como el

Fondo Premium

y la comisionista ascendía a los 9 billones de pesos.

Sin embargo de esa suma, unos 8,4 billones siempre estuvieron por fuera de los negocios con los que Jaramillo y sus socios cometieron las irregularidades y días antes de la caída del grupo empresarial, los recursos se alcanzaron a salvar porque fueron transferidos de manera inmediata a otras comisionistas, bancos y fiducias.

Según los datos oficiales, obtenidos por La W, quedaron entonces 600 mil millones de pesos, que fue el total de la plata que recaudó irregularmente InterBolsa y que representa los reclamos de las víctimas por préstamos,

bonos TEC

, operaciones repos y compra de acciones de Fabricato y créditos a través de carteras.

De esos 600 mil millones de pesos, 250 mil eran de la Holding y se deben a las personas que compraron

bonos en Luxemburgo

, a los bancos y a las carteras

Credit y Factoring

; además 125 mil millones eran de la comisionista y se deben a las empresas y personas naturales que hicieron operaciones repos y 320 mil millones de pesos restantes del Fondo Premium que se les deben a 1020 inversionistas.

En ese sentido y de acuerdo con fuentes oficiales, se espera recuperar cerca de un 70 por ciento de dicha plata con la venta de los bienes de los socios implicados, la adjudicación de acciones de Fabricato y las cuentas por cobrar.

Las cifras oficiales coinciden con las entregadas por Arabia con respecto al dinero generado tras la manipulación de acciones por parte de las personas que inflaron el valor de los

títulos de Fabricato

y que asciende a los 175 mil millones de pesos.

La W Radio conoció también que el agente interventor, Alejandro Revollo está acordando un plan de desmonte con los implicados con el fin de que voluntariamente entreguen todos sus bienes a cambio de que se les omita el delito de captación ilegal de recursos.

Si eso sucede se recuperaría de forma más efectiva y rápida, los 320 mil millones de pesos que se les adeuda a los afectados del Fondo Premium.

No obstante a las cabezas de Interbolsa se les continuará procesando por concierto para delinquir y lavado de activos.

Finalmente, la próxima semana la Superintendencia de Sociedades declararía la muerte comercial de diez personas involucradas en el desfalco, la cual podría ser máximo de diez años.