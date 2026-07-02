🔴EN VIVO Portugal vs. Croacia: minuto a minuto y transmisión del partido HOY

Portugal llega invicto, pero con dudas tras la fase de grupos, mientras que Croacia apuesta por la experiencia de su generación mundialista.

Portugal y Croacia se enfrentarán en uno de los cruces más atractivos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El conjunto dirigido por Roberto Martínez avanzó como segundo de su grupo tras una campaña con altibajos, en la que solo consiguió una victoria y empató frente a Colombia y RD Congo. Sin embargo, los lusos llegan con una sola derrota en sus últimos 23 partidos oficiales y buscarán mantener esa solidez para seguir con vida en el torneo.

Le puede interesar: Sorpresiva respuesta de Lorenzo al DT de España por postular a Colombia como favorita en el Mundial

Del otro lado estará una Croacia que volvió a demostrar su capacidad de reacción en las grandes citas. Tras caer en el debut frente a Inglaterra, los balcánicos vencieron a Panamá y Ghana para asegurar su clasificación, apoyados en la experiencia de una generación que fue subcampeona del mundo en 2018 y tercera en Catar 2022. El equipo de Zlatko Dalić intentará extender su buen momento y volver a meterse entre los mejores del campeonato.

También le interesa: “Colombia no es perfecta”: la advertencia de Carlos Queiroz antes de enfrentar a Colombia

Los antecedentes recientes y el presente de ambas selecciones anticipan un duelo muy equilibrado. Portugal buscará alcanzar los octavos de final por tercer gran torneo consecutivo y mantener una racha que históricamente le ha permitido llegar lejos en los Mundiales, mientras que Croacia intentará confirmar que su experiencia en instancias decisivas sigue siendo una de sus principales fortalezas en busca del boleto a los octavos de final.

Sigo acá EN VIVO el minuto a minuto del partido: