Gobierno Británico felicita a Colombia por el inicio de negociaciones con la OCDE

Tras el anuncio de la invitación oficial para que Colombia haga parte la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, el Embajador Británico en Colombia, Lindsay Croisdale-Appleby, extiende su mensaje de felicitación y anuncia que seguirá apoyando a Colombia en este proceso:



“En nombre del Gobierno Británico, me gustaría felicitar a Colombia por recibir una invitación oficial para empezar negociaciones y convertirse en un miembro pleno de la OCDE. En corto tiempo, Colombia se ha adherido a un número de declaraciones de esta organización. Tales acciones requieren dedicación y una fuerte voluntad política, y Colombia está demostrando las dos cosas. Estoy complacido de que el Reino Unido haya proporcionado – y lo seguirá haciendo – soporte técnico a Colombia mientras recorre el camino para convertirse en un miembro pleno de la OCDE. Esto es sólo el comienzo, tanto para Colombia como para dicha institución. Pero el acceso de Colombia significará no sólo un país más fuerte y próspero, sino una OCDE más sólida y con gran reconocimiento global”, expresó el representante de Reino Unido.