Gobierno brindará protección especial al periodista Ricardo Calderón
Andrés Villamizar, director de la Unidad de Protección, sostuvo que si el periodista de la revista Semana, Ricardo Calderón, lo dispone "tendrá una seguridad muy robusta".
Villamizar dijo que Calderón, víctima de un atentado, practicaba la “autoprotección”. Explicó que no se puede iniciar el trámite de protección si la persona no la solicita.
“Si acepta la protección, tendrá una seguridad muy robusta”, indicó el funcionario.
