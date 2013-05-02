6AM W6AM W

Actualidad

Gobierno brindará protección especial al periodista Ricardo Calderón

Andrés Villamizar, director de la Unidad de Protección, sostuvo que si el periodista de la revista Semana, Ricardo Calderón, lo dispone "tendrá una seguridad muy robusta".

Andrés Villamizar, director de la Unidad de Protección, sostuvo en www.wradio.com.co que si el periodista de la revista Semana Ricardo Calderón, lo dispone “tendrá una seguridad muy robusta”.

Villamizar dijo que Calderón, víctima de un atentado, practicaba la “autoprotección”. Explicó que no se puede iniciar el trámite de protección si la persona no la solicita.

“Si acepta la protección, tendrá una seguridad muy robusta”, indicó el funcionario. 
 

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad