Gobernador de Magdalena encargará a un secretario de despacho como alcalde de Tenerife

El gobernador del Magdalena, Luis Miguel Cotes Habeych, dijo que encargará a uno de sus secretarios de despacho de la Alcaldía de Tenerife, tras la reciente detención de su actual mandatario, Omar Vanegas.



Cotes afirmó que lo ocurrido con el alcalde es un hecho público, razón por la cual tiene la autonomía de efectuar un encargo en dicha localidad.



Además, informó que está a la espera de poder dialogar directamente con el Presidente de la República sobre este tema, para conocer las directrices a seguir conforme a la ley.



Sin embargo, indicó que se está a la espera que informen si se trata de un encargo temporal o definitivo, para que el partido de “U”, al cual pertenecía el alcalde detenido por las autoridades, a que de a conocer una terna de entre cuyos miembros tendría que ser nombrado el alcalde encargado.



“Después de recibir esa terna, nosotros tenemos la obligación de nombrar a quien represente a ese municipio”, anotó el Gobernador.

