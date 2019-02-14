6AM W6AM W

Madrid

Gerente de la Empresa de Licores de Cundinamarca explica que es "Bogotá marcando estilo"

Machuca explica que son grupos empresariales de productos gastronómicos colombianos que van a hacer intercambio con el grupo de Corte Inglés para hacer feria en Bogotá y Madrid.

Gerente de la Empresa de Licores de Cundinamarca explica que es &quot;Bogotá marcando estilo&quot;

Gerente de la Empresa de Licores de Cundinamarca explica que es "Bogotá marcando estilo"

03:28

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Esta participación se realiza con la Cámara de Comercio de Bogotá: Jorge Machuca, gerente de la Empresa de Licores de Cundinamarca. Foto: Colprensa

Le puede interesar:

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad