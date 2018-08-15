“Garantizaremos que no haya impunidad en este tipo de investigaciones”: Mintransporte

Frente al siniestro vial ocurrido en la madrugada del martes 14 de agosto en territorio ecuatoriano, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, anuncio que garantizará el acompañamiento de la investigación que viene realizando la Policía Nacional, en coordinación con la Interpol en estos siniestros.

En su primer acercamiento con los medios del país, Orozco dijo: “Nuestra responsabilidad es garantizar que no haya impunidad en este tipo de investigaciones. Tienen que darse las investigaciones a las que haya lugar, desde el punto de vista administrativo y penal. Me comprometo a que no haya impunidad en este proceso”.

De paso la nueva Mintransporte, confirmo que este miércoles se le aceptó la renuncia al Superintendente de Transporte, Javier Jaramillo, aclarando que esta no se recibió por la situación que se está presentando con la muerte de varios colombianos en el accidente del bus en carreteras de Ecuador, si no que por el contrario esta dimisión hace parte del plan del nuevo gobierno, quien tiene como uno de sus principales objetivos para la cartera de transporte, fortalecer la SuperTransporte. Con dicha confirmación la ministra Orozco, anunció una reforma estructural a la Superintendencia de Puertos y Transporte para darle “dientes” como los tienen las otras entidades de vigilancia y control.

Por su parte la Superintendencia de Puertos y Transporte, expuso a la opinión pública la carta de renuncia que presentó desde el pasado 6 de agosto el Superintendente Javier Jaramillo, con el fin de aclarar que su renuncia ya estaba programada y no se generó por los hechos ocurridos y que son materia de investigación hasta el momento con el bus accidentado en Ecuador de la empresa Cooperativa de Transportes Especiales Del Oriente.