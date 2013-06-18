Fondo de Vigilancia espera que sean devueltos dineros de contrato de cámaras de seguridad
La directora de esa dependencia, Natalia de la Vega, además se refirió en La W al contrato de las motocicletas eléctricas para la Policía, y dijo que cumplieron las expectativas.
La directora del Fondo de Vigilancia de Bogotá, Natalia de la Vega, explicó en www.wradio.com.co que junto a la empresa Verytel S.A. encontraron sobrecostos en el contrato de cámaras de vigilancia, registro y sistemas de comunicación y, por lo tanto, buscan una conciliación para que sea liquidado.
De la Vega explicó que como su despacho había denunciado, el contrato no cumplió con un proceso abierto de contratación y se demandó ante la Fiscalía y el Tribunal Superior de Cundinamarca, sin embargo, la funcionaria espera que se logre avalar la conciliación que fue pactada con la empresa constructora.
“La Procuraduría ya lo avaló y esperamos que el Tribunal Administrativo lo acepte”, sostuvo la directora, quien explicó que de darse este procedimiento, se podría liquidar el contrato por 40.000 millones de pesos.
De igual forma, dijo que se lograron bajar los sobrecostos en los equipos y expresó que la meta de esa dependencia es entregar a Bogotá el sistema de seguridad que ya se había cancelado.
Sobrecostos en los productos adquiridos, errores tanto de la administración distrital como del contratista y equipos que no cumplieron con su misión, fueron algunos de los detalles que el Fondo de Vigilancia observó para denunciar el contrato.
De la Vega afirmó que espera que sean reintegrados los dineros y de llevarse a cabo, se realizará un cruce de cuentas por algunas deudas con la firma Verytel.
