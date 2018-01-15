Fedemunicipios devolverá más de $27.000 millones por multas de tránsito

Un juzgado de Bogotá emitió el fallo en el que le pide regresar la gruesa suma de dinero por los rendimientos y excedentes del SIMIT.. Foto: Colprensa( Thot )

El juzgado 19 administrativo del circuito de Bogotá le ordenó a la Federación Colombiana de Municipios devolver al Tesoro Nacional 27.176 millones de pesos por los rendimientos y excedentes de la administración del Sistema de Información de Multas e Infracciones de Tránsito, SIMIT.

Según el documento la Federación Colombiana de Municipios incumplió con sus compromisos al no devolver los excedentes operacionales ni los rendimientos financieros que se generaron entre el 2002 y el 2014.

El juzgado también le pidió al Ministerio de Transporte impulsar un proyecto de ley para que sea unificado el Sistema Integrado de Información de Multas y Sanciones por infracciones de Tránsito y el Registro Único Nacional de Tránsito.