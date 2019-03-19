Fecode denunciará a Fiduprevisora por incumplimiento de acuerdos
Así lo aseguró el presidente de Fecode, Nelson Alarcón, afirmando que iniciarán una acción jurídica por incumplimiento de 72 acuerdos por parte de la entidad.
No estamos de acuerdo con que se le pague a la Fiduprevisora 4.000 millones de pesos porque no ha cumplido con los acuerdos: presidente de Fecode, Nelson Alarcón. Foto: Colprensa
Nelson Alarcón, presidentede Fecode, gremio que agrupa a los maestros del país, se refirió en La W a la denuncia que presentarán en contra de la Fiduprevisora, a quienes habían acordado pagar una importante suma de dinero como contraprestación por la administración de los dineros del Fomag.
Alarcón señaló que la Fiduprevisora incumplió algunos acuerdos adquiridos, y que dichos incumplimientos le generen a Fecode una sanción de más de un billón de pesos por mora, señalando que dicha multa estaría desangrando a la entidad.
El profesor Alarcón también se refirió al derecho a la libertad de cátedra, reconociendo que el proyecto presentado por Edward Rodríguez para reglamentarla, fue retirado.
