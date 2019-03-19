Fecode denunciará a Fiduprevisora por incumplimiento de acuerdos

No estamos de acuerdo con que se le pague a la Fiduprevisora 4.000 millones de pesos porque no ha cumplido con los acuerdos: presidente de Fecode, Nelson Alarcón. Foto: Colprensa

Nelson Alarcón, presidentede Fecode, gremio que agrupa a los maestros del país, se refirió en La W a la denuncia que presentarán en contra de la Fiduprevisora, a quienes habían acordado pagar una importante suma de dinero como contraprestación por la administración de los dineros del Fomag.

Alarcón señaló que la Fiduprevisora incumplió algunos acuerdos adquiridos, y que dichos incumplimientos le generen a Fecode una sanción de más de un billón de pesos por mora, señalando que dicha multa estaría desangrando a la entidad.

El profesor Alarcón también se refirió al derecho a la libertad de cátedra, reconociendo que el proyecto presentado por Edward Rodríguez para reglamentarla, fue retirado.

