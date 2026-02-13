Hable con elPrograma

13 feb 2026 Actualizado 09:24

Expectativa por posible despeje de la vía Panamericana al finalizar la tarde

Comunidades indígenas comenzarían limpieza de la carretera a las 5:00 p.m., si se avanza en acuerdos con el Gobierno Nacional.

Bloqueos por el paro agrario en Cauca. Foto: Colprensa(Thot)

Bloqueos por el paro agrario en Cauca. Foto: Colprensa

Caracol Radio

Hacia las 5:00 p.m. de este miércoles podría comenzar a despejarse la vía Panamericana, según indicaron voceros del Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric. 

Las organizaciones indígenas comenzarían a despejar la vía, que está bloqueada con escombros en cuatro puntos del departamento, si se avanza en las conversaciones con el Gobierno Nacional, representado en los ministros de Agricultura, Aurelio Iragorri, y del Interior, Juan Fernando Cristo. 

Sin embargo, según explicó un vocero del Cric, este despeje no significa que sea reabierta la vía a las 5:00 p.m., pues las labores de limpieza de la vía pueden demorar algunas horas. 

El bloqueo de la vía Panamericana ha causado una emergencia en Cauca y Nariño ante la dificultad en la llegada de medicamentos, alimentos y combustibles.

