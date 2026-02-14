“Excelente noticia”: venezolanos aplauden regularización de migrantes en Colombia

Iván Duque anunció la creación de un Estatuto de Protección Temporal para los migrantes venezolanos. Foto: Getty Images / DANIEL GARZON HERAZO( Thot )

El pasado 8 de febrero, el presidente Iván Duque anunció la creación de un Estatuto de Protección Temporal para los migrantes venezolanos.

La medida busca normalizar la situación de casi un millón de migrantes en situación irregular, del total de 1,8 millones de ciudadanos del vecino país que se encuentran en Colombia.



Según cifras de Migración Colombia, a diciembre 31 de 2020 había 1,7 millones de venezolanos en el país, de los cuales 966.714 (56%) de ellos se encontrarían en condición irregular. Adicionalmente, 58% de los venezolanos en Colombia tiene entre los 18 y los 39 años de edad, mientras que más de 28% serían niños, niñas y adolescentes. De los 5,4 millones de venezolanos han salido de su país 34% está en Colombia.

En diálogo con La W, varios ciudadanos venezolanos aplaudieron la medida.

“Siempre debemos tener mente positiva y nada nos puede frenar. En conjunto, entre colombianos y venezolanos podemos sacar adelante todo”, afirmó Francis Arata, empresaria venezolana.

Norkys Vargas agregó: “Fue una excelente noticia para poder estar más estable en Colombia”.

Por su parte, Ariana Rodríguez sostuvo: “Es muy bueno porque nos podemos beneficiar en el sistema de salud. Yo trabajo, pero solo recibo el sueldo, no recibo beneficios”.

“Llegué a Colombia por accidente, pero fue lo mejor que me pudo pasar en la vida. Conseguí trabajo”, dijo Edalén Aponte en La W.

También Diego Valera indicó: “El anuncio de Duque lo recibimos con alegría porque muchos amigos y familiares que no pudieron obtener el permiso no podían trabajar”.

Finalmente, Ana Carolina* expresó: “Celebro esta decisión porque es un paso muy positivo, hay muchos venezolanos en Colombia y la mayoría son irregulares”.