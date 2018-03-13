Ex asesor de Barack Obama representará a antiguos accionistas de Granahorrar

El abogado cubano Pedro Martínez Fraga, experto en litigios internacionales, de la firma Bryan Cave, será quien represente a los antiguos accionistas de Granahorrar luego de que presentaran dos demandas contra el Estado colombiano.

Martínez es reconocido por ganar pleitos internacionales, por ejemplo con Venezuela. También fue asesor del ex presidente Barack Obama, quien lo nombró miembro de la representación norteamericana en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

Ahora, el Gobierno colombiano está conformando dos tribunales internacionales para enfrentar dos millonarias demandas presentadas por los ex socios del extinto Banco Granahorrar.

La primera demanda fue presentada por Astrid Benita Carrizosa, ex accionista mayoritaria. En la acción, argumenta una intervención irregular e indebida a esa entidad financiera en 1998 por parte del Estado a través de la Superintendencia Bancaria en aquel entonces.

La segunda acción fue entablada por los hermanos Carrizosa ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional de La Haya.

Estas demandas se presentaron después de que los accionistas perdieran ese mismo pulso contra la Nación ante la Corte Constitucional en 2014, cuando aspiraban a una compensación de 600.000 millones de pesos por considerar que el Gobierno actuó mal al intervenirlos en 1999, cuando atravesaba una difícil situación financiera.