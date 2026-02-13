Hable con elPrograma

13 feb 2026 Actualizado 09:23

Este sería el cronograma para salvar a Friogan

Friogan y su junta son los responsables de cumplir con todos los parámetros para llevar a cabo la capitalización y el pago de las deudas.

El próximo 16 de junio se llevará a cabo una asamblea extraordinaria para aprobar los Estados financieros y así determinar el valor accionario de la compañía para determinar también su capitalización

Ese mismo día, se cita una nueva asamblea para señalar la colocación de acciones y el aumento del capital.

Se calcula que entre el 20 y 24 de este mes esté hecha la capitalización con el pago del oferente que al parecer es Agroindustria Pecuaria Integral Api S.A. El cual inyectaría 100 mil millones de pesos a La compañía.

A partir de ese momento Friogan y su junta son los responsables de cumplir con todos los parámetros para llevar a cabo la capitalización y el pago de las deudas.

Es así como finalmente sí se cumple todo lo dicho, Friogan se salva finalmente de una liquidación.

