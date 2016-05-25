6AM W6AM W

Actualidad

Establecimientos de crédito reportaron utilidades por $2,9 billones de pesos

En el primer trimestre del año, las entidades de crédito que más aportaron al crecimiento fueron los bancos, con ganancias en el primer trimestre de $ 2.7 billones.

Imagen de referencia. Foto: Colprensa

Imagen de referencia. Foto: Colprensa(Thot)

Según el reporte de la Superintendencia Financiera al cierre del mes de marzo los activos del sistema financiero llegaron a $1.309,9 billones, lo que implicó un incremento real de 4,4% frente al mismo periodo del año anterior.

Las entidades de crédito que más aportaron al crecimiento fueron los bancos, con ganancias en el primer trimestre de $ 2.7 billones

En su orden, los bancos nacionales con las mayores ganancias fueron Bancolombia con $ 718.000 millones, Banco de Bogotá con $ 524.000 millones y Davivienda con $ 430.000 millones.

Por su parte, en este mismo periodo, los rendimientos acumulados abonados de las sociedades administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías fueron de $4.4 billones.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad