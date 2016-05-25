Establecimientos de crédito reportaron utilidades por $2,9 billones de pesos

Según el reporte de la Superintendencia Financiera al cierre del mes de marzo los activos del sistema financiero llegaron a $1.309,9 billones, lo que implicó un incremento real de 4,4% frente al mismo periodo del año anterior.

Las entidades de crédito que más aportaron al crecimiento fueron los bancos, con ganancias en el primer trimestre de $ 2.7 billones

En su orden, los bancos nacionales con las mayores ganancias fueron Bancolombia con $ 718.000 millones, Banco de Bogotá con $ 524.000 millones y Davivienda con $ 430.000 millones.

Por su parte, en este mismo periodo, los rendimientos acumulados abonados de las sociedades administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías fueron de $4.4 billones.