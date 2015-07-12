Escándalo en Cúcuta por denuncia de funcionario público contra la Alcaldía

Luis Cáceres es el actual director del Sisben en Cúcuta y en las últimas horas denunció a un grupo de funcionarios y contratistas de quererlo presionar al parecer para apoyar a dos candidatos afines a la Alcaldía.

“Me dijeron que si no apoyaba a David Castillo a la Alcaldía de Cúcuta y al joven Oswaldo Rincón, candidato por Civismo en Acción al concejo de la ciudad hijo del contratista Martín Ricardo Rincón; se verían en la necesidad de hacer efectiva una renuncia en blanco que me hicieron firmar en mi posesión”. Así lo manifestó el funcionario Luis Cáceres, en relación a la visita de las personas a su local comercial (una panadería).

Las personas involucradas en este escándalo son, Jimmy Galán el suspendido secretario general del municipio; Fredy Martínez, jefe de control interno; Karen López y Elida Tapias funcionarias de la secretaría de educación y el contratista Martín Ricardo Rincón.

Ante esto el funcionario acudió a una notaría en Cúcuta donde dejó constancia que si se presentaba su renuncia tenía que ver en contra de su voluntad, teniendo en cuenta que el día de su posesión le hicieron firmar una renuncia en blanco.

En algunos de los apartes del acta de declaración extraproceso No 1964 suscrita ante la Notaría Quinta por Luis Cáceres, dice “con este documento dejo sin efecto la renuncia, sin fecha, que me hizo firmar el señor Henry Duarte el día de mi posesión y que dicha dimisión anticipada no fue elaborada bajo mi consentimiento”.

Dentro de la denuncia que hizo el funcionario señaló textualmente que las personas que lo buscaron al parecer , “hacen parte de un cartel de la contratación, en la alcaldía de Cúcuta obligan a muchos empleados a que realmente no trabajen por sueldo sino por lo que ellos digan”. Denunció Luis Cáceres conocido como “Tatoa”.

Esta denuncia ya está en manos de las autoridades competentes para que se comience a investigar dicha situación, que pocos funcionarios se atreven a dar a conocer.