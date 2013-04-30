6AM W6AM W

En mayo habrá solución definitiva sobre el tema de valorización: Distrito

El secretario de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo en La W que en el acuerdo se trata de derogar definitivamente el cobro de valorización o reducirlo a la mitad.

El secretario de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo en www.wradio.com.co que están “cerca” de llegar a un acuerdo con el Concejo sobre el tema de valorización.

Según Bonilla, con el acuerdo se trata de derogar definitivamente el cobro de valorización o reducirlo a la mitad.

“Yo (le) diría (a los bogotanos) que esperen porque se va derogar o se va a reducir, y el IDU tendría que liquidar y devolver plata”, señaló.

