En mayo habrá solución definitiva sobre el tema de valorización: Distrito
El secretario de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo en La W que en el acuerdo se trata de derogar definitivamente el cobro de valorización o reducirlo a la mitad.
El secretario de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo en www.wradio.com.co que están “cerca” de llegar a un acuerdo con el Concejo sobre el tema de valorización.
Según Bonilla, con el acuerdo se trata de derogar definitivamente el cobro de valorización o reducirlo a la mitad.
“Yo (le) diría (a los bogotanos) que esperen porque se va derogar o se va a reducir, y el IDU tendría que liquidar y devolver plata”, señaló.
Según Bonilla, con el acuerdo se trata de derogar definitivamente el cobro de valorización o reducirlo a la mitad.
“Yo (le) diría (a los bogotanos) que esperen porque se va derogar o se va a reducir, y el IDU tendría que liquidar y devolver plata”, señaló.