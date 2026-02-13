Hable con elPrograma

13 feb 2026 Actualizado 09:22

En libertad otro coronel por crimen de joven grafitero

Este es el segundo oficial que queda libre por este caso.

Imagen de referencia - Wilmer Alarcón. Foto: Colprensa(Thot)

Imagen de referencia - Wilmer Alarcón. Foto: Colprensa

Caracol Radio

El juzgado 32 de garantías concedió la libertad por vencimiento de términos al coronel de la Policía, Nelson Arévalo y al patrullero Wilmer Alarcón, en el proceso que se adelanta por la manipulación de la escena del crimen del joven grafitero Diego Felipe Becerra.

Sin embargo, el patrullero deberá seguir recluido en la Escuela de Estudios Superiores de la Policía -Cespo-, teniendo en cuenta que tiene una medida de aseguramiento vigente por el delito de homicidio.

