En libertad otro coronel por crimen de joven grafitero

El juzgado 32 de garantías concedió la libertad por vencimiento de términos al coronel de la Policía, Nelson Arévalo y al patrullero Wilmer Alarcón, en el proceso que se adelanta por la manipulación de la escena del crimen del joven grafitero Diego Felipe Becerra.



Sin embargo, el patrullero deberá seguir recluido en la Escuela de Estudios Superiores de la Policía -Cespo-, teniendo en cuenta que tiene una medida de aseguramiento vigente por el delito de homicidio.