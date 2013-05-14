En debate senadora Maritza Martínez cuestionará a Pacific Rubiales como socio de Ecopetrol

Para que expliquen al país el desempeño de los contratos de asociación que Colombia tiene con la empresa Pacific Rubiales, así como la conveniencia de estudiar las prórrogas, dados los posibles detrimentos económicos surgidos por cuenta de las recientes dificultades presentadas con la petrolera canadiense, la Senadora Maritza Martínez Aristizábal citó a el ministro de minas y energía Federico Rengifo Vélez, el Presidente de Ecopetrol Javier Gutiérrez Pemberty y el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos German Arce Zapata.



El encuentro de control político se realizará en la Comisión Quinta del Senado el próximo miércoles, para la Senadora Martínez, es importante que el Gobierno y Ecopetrol informen si frente a uno de los contratos que vence en el año 2016, se adelantan estudios técnicos o de otra naturaleza para sustentar cualquier decisión sobre su extensión y operación directa por Ecopetrol.



De igual forma la parlamentaria pedirá a Pacific Rubiales, cuyo presidente José Francisco Arata también fue invitado, a explicar porque a pesar del fallo del Laudo Arbitral que le da la razón a Ecopetrol en la deuda que este le reclama, la compañía no ha pagado y en cambio sigue anunciando demandas.



Para la Parlamentaria no podrían ser socios de Colombia aquellos que no muestran diligencia en el cumplimiento de los contratos y la defensa de la riqueza petrolera no se negocia.

