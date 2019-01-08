En Colombia el promedio de pago a las mipymes es 85 días: Sergio Zuluaga
El líder de la red de emprendedores expuso que, debido a los intereses de las grandes empresas, considera muy difícil que prospere la ley de pago a los 30 días.
Sergio Zuluaga señaló que muchas de las pequeñas empresas acuden a préstamos al no recibir oportunamente sus pagos . Foto: Colprensa